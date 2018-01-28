Зерно сомнений: в Минсельхозе США заявили о повышении производства пшеницы и кукурузы в Крыму и о снижении — на Украине

Министерство сельского хозяйства США посчитало урожай пшеницы и кукурузы в Крыму отдельно от Украины. Сотрудники ведомства обнаружили положительную динамику по сбору этих видов зерновых на российском полуострове. В то же время на соседней Украине урожай пшеницы и кукурузы за прошедший год снизился. При этом в американском Минсельхозе заявили, что украинцы стали потреблять меньше зерновых, — это объяснили «устойчивым ростом зарплат». С чем связано повышение урожайности зерновых культур в Крыму и действительно ли продукты питания стали доступнее для жителей Украины — в материале RT.

По информации Министерства сельского хозяйства США, в Крыму за 2017 год произошёл рост производства зерновых культур. Так, урожай пшеницы увеличился на 13% по сравнению с 2016 годом, а урожай кукурузы — более чем на треть.

Примечательно, что американский Минсельхоз посчитал крымский урожай отдельно от Украины.

«По данным, имеющимся в распоряжении Службы сельского хозяйства зарубежных стран (Министерства сельского хозяйства США. — RT) в Киеве, производство зерна на Крымском полуострове оценивается следующим образом: пшеница — 870 тыс. тонн (на 13% больше, чем в прошлом году); кукуруза — около 7 тыс. тонн (на 33% больше, чем в прошлом году)», — говорится в документе.

В то же время динамика роста урожая пшеницы и кукурузы на Украине в прошедшем году оказалась отрицательной. Снижение объёмов производства этих видов зерновых объясняется Минсельхозом США, в частности, неблагоприятной погодой.

«По данным доклада Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от декабря 2017 года, украинские фермеры собрали урожай: пшеницы — 26,1 млн тонн (на 2% меньше, чем в предыдущем году); кукурузы — 25,2 млн тонн (на 13% меньше, чем в предыдущем году)», — сообщается в отчёте Минсельхоза США.

Также на Украине снизился сбор урожая ячменя на 14%, в то время как в Крыму этого зерна по сравнению с показателями прошлого года собрали на 7% меньше. Украине удалось увеличить сбор лишь одного вида зерновых — ржи — на 23%. В Крыму этот показатель остался неизменным.

По прогнозам ведомства, производство зерновых культур на Украине будет снижаться, так как потенциальные площади для зерна заняты посевами подсолнечника и соевыми бобами, что не позволяет фермерам расширять территорию для посадки зерна.

Генеральный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в разговоре с RT отметил, что пшеница и кукуруза имеют первостепенные позиции для Украины. Однако, как сообщается в отчёте американского Минсельхоза, именно по этим видам зерна наблюдается снижение. Рожь, по которой Украине удалось добиться увеличения урожая, никогда не была основной для страны и не отражает тенденции, отметил эксперт.

«Рожь для Украины — это третьестепенная позиция. Она не сильно распространена. Первая — это кукуруза по объёмам производства, на втором месте — пшеница. Ржаной хлеб для Украины никогда не был основным, основной — это белый пшеничный хлеб. Когда у вас низкая база, то увеличение площадей сразу сказывается на производстве. Взять, например, такую тоже не столь важную для Украины культуру, как гречиха. Увеличили они площадь под гречиху — получили рост производства. Здесь небольшой структурный манёвр со стороны сельхозпроизводителей приводит к тому, что эти позиции могут динамично меняться в ту или иную сторону», — сообщил эксперт.

Разгрузка железнодорожного вагона с зерном

РИА Новости

© Михаил Мордасов

Не учли инфляцию

Также Минсельхоз США сообщил о том, что на Украине снижается потребление продуктов из зерна. Одним из факторов снижения потребления зерновых культур на Украине называется изменение структуры потребления украинцев, которые якобы переходят с хлеба на молоко и мясо из-за «стабильного роста зарплат».

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«Сокращение продовольственного потребления зерновых (главным образом пшеницы) на Украине обусловлено главным образом двумя факторами: 1) устойчивое снижение населения страны; 2) смещение структуры потребления продуктов питания от потребления преимущественно хлеба и хлебобулочных изделий в пользу увеличения доли более дорогостоящей мясо-молочной продукции в результате устойчивого роста средней зарплаты», — отмечается в документе.

Однако в докладе не учитывается, что вместе с зарплатами на Украине большими темпами растёт инфляция, которая влияет на рост цен. По данным Государственной службы статистики Украины, среднегодовая инфляция в стране в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) достигла 14,4%. В 2016 году инфляция в стране составляла 13,9%. Отметим, что изначальный прогноз Нацбанка Украины по уровню инфляции на 2017 год составлял 8%.

По информации статистического ведомства, с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года хлеб на Украине подорожал на 18,4%, мясо — на 30,1%, молоко — на 28,2%, яйца — на 37%, овощи — на 37,6%, масло — на 29,1%. При этом расходы сельхозпроизводителей также выросли на 22,8% в 2017 году, что тоже влияет на урожай.

Как ранее заявлял министр социальной политики Украины Андрей Рева, средняя зарплата в стране в 2017 году выросла на 37%. При этом рост реальных зарплат составил 18,9%.

Крымский рекорд

В свою очередь, в 2017 году в Крыму собрали рекордный урожай зерна. Как сообщали в Минсельхозе РФ, в конце августа фермерам удалось собрать 1,7 млн тонн зерна. Подобного результата по сбору зерновых в регионе не было восемь лет. В 2016 году крымским фермерам удалось собрать 1,4 млн тонн зерна.

В ноябре прошлого года на встрече с иностранными журналистами глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республика хочет добиться показателей по сбору зерновых в 3 млн тонн в год.

«Мы боремся сегодня за то, чтобы выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года по большому счёту. Мы в том году получили урожай зерновых 1,5 млн тонн. При Украине в Крыму такого никогда не было — больше 900 тыс. тонн никогда не собирали. А в 1989 году урожай зерновых в Крыму был 3 млн тонн, практически в два раза больше», — сказал Аксёнов.

Сергей Аксёнов

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Председатель комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Государственного совета Республики Крым Игорь Буданов в разговоре с RT отметил, что на рост урожая зерна повлияли завезённые с материковой части России семена.

«В первую очередь это элитные сорта зерна, которые используются при посадке. Они были ввезены с материковой России. Кроме того, земли не так много обрабатывалось, земля пустовала определённое время, сегодня она отдохнула и даёт хорошие результаты. Никаких удобрений сверхъестественных никто не добавляет, только то, что необходимо растениям», — сообщил председатель комитета.

В свою очередь, глава аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отметил, что рост урожая пшеницы в Крыму произошёл в связи с изменением структуры посевов.

«Если раньше украинский Крым ориентировался на производство риса и был рисовой житницей Украины, то теперь в Крыму от риса практически отказываются. Рис — это самая влаголюбивая культура, и требуется много влаги для его производства. В Крыму есть проблемы с орошением. В связи с этим в последние годы в Крыму произошли структурные изменения посевов. Делают упор на озимую пшеницу, озимые осадки достаточные, чтобы получить высокий урожай. Этот структурный манёвр привёл к тому, что урожайность в целом зерновых и рост производства получились более высокими. Но отказ от риса в Крыму никак особо не влияет на российский рисовый баланс, потому что в России основная житница риса — это Краснодарский край, который даёт примерно 90% всего риса», — сообщил эксперт.

Также Сизов подчеркнул, что сейчас Крым более чем обеспечен зерном.