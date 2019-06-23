Песков назвал уникальным проектом прямую линию с президентом

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» назвал уникальным проектом прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Песков назвал уникальным проектом прямую линию с президентом
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что это «уникальный проект, причём во всем мире, для всех стран мира».

«Расскажу вам любопытную вещь. Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, делегации планировали попробовать организовать подобный проект в своих странах, но, «выслушав часовой рассказ, сказали: «Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать».

Ранее сообщалось, что прямая линия с Путиным продолжалась 4 часа 8 минут. За это время в прямом эфире президент успел ответить на 81 вопрос.

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