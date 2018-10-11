Против расхитителей гробниц: как на Кавказе спасают от грабителей уникальные археологические объекты

Сотрудники Государственного музея имени Пушкина вместе со специалистами Института археологии Кавказа спасают уникальный объект культурного наследия — царский курган на окраине села Урвань в Кабардино-Балкарии. Одно из самых грандиозных погребальных сооружений не только в России, но и в Восточной Европе несколько лет безнаказанно грабили чёрные копатели. Нанесённый памятнику ущерб оценивается в полмиллиарда рублей. При этом преступникам удалось избежать уголовного наказания. Теперь учёные решают, как исследовать курган, прежде чем продолжится его разграбление. Находки в селе Урвань, по их мнению, могут послужить основой для большой музейной экспозиции.

Научные сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и руководство Института археологии Кавказа запускают масштабный проект по спасению одного из ценнейших в России объектов культурного наследия — грандиозного захоронения близ села Урвань в Кабардино-Балкарии. Об этом RT сообщили представители музея.

«Коллеги с Кавказа предложили раскапывать курганы, чтобы спасти их от грабителей, — поделилась с RT научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ Галина Колганова. — Это памятник мирового уровня, курганов такой высоты фактически больше нет».

В результате договорённостей между музеем и местным институтом археологии в Кабардино-Балкарии в скором времени появится филиал музея имени Пушкина — именно там и могут экспонироваться сокровища, найденные при раскопке кургана.

Следы Месопотамии

На территории Кабардино-Балкарской республики сохранились сотни курганных насыпей, которые представляют ценность для археологов и хранят в себе секреты и сокровища ушедших цивилизаций. Однако данное захоронение около села Урвань действительно занимает особое место. Его появление датируется началом III тысячелетия до н. э., что позволяет отнести его к Майкопской археологической культуре, носители которой пришли в эти места из северной Месопотамии — современной Сирии — и были, вероятно, первыми носителями индоевропейского языка на территории современной Европы.

Высота насыпи составляет более 27 м, а радиус основания — около 200 м. Такие колоссальные размеры свидетельствуют о том, что захоронение, скорее всего, принадлежит царственным особам, а значит, находки могут быть ещё более ценными.

Однако в 2009 году курган, который с 1971 года находится под государственной охраной, заинтересовал грабителей. Группа чёрных копателей, куда входили белорусы, украинцы и местные жители, объединилась под руководством ранее судимого Тимура Жамбекова. К раскопкам Жамбеков подготовился основательно: изучил литературу, достал металлоискатели, нанял землекопов. Грабители, не скрываясь, установили лагерь прямо на вершине кургана: жгли костры, вырубали деревья и копали внушительных размеров шурф.

«С помощью авто, лебёдки и большой бадьи вынимали грунт. Никого не боялись, действовали открыто, — рассказал RT директор Института археологии Кавказа Бияслан Атабиев. — Прокопали глубокую шахту до самого основания глубиной свыше 20 м».

У входа в подземелье — белокаменные панцири, которые служили крышей или укрепляли грунт

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Как рассказывают учёные, в надежде добраться до ценностей грабители по пути уничтожали фрагменты керамики и погребальные конструкции. Другие предметы, которые копатели сочли ценными, они оставляли себе — кубки, посуду, украшения. В какой-то момент, по словам Атабиева, грабители прокопали ход до погребальной камеры, где, вероятно, покоится царственная особа. К счастью, отмечает учёный, чёрные копатели не догадались, что наткнулись на стену, за которой могут находиться сокровища, и продолжили копать вниз.

Но при этом, предположительно, грабители всё же нарушили консервацию камеры, и теперь туда свободно попадают кислород и дождевая вода, разрушая уникальные предметы.

«Незначительный» ущерб

Расследование деятельности расхитителей гробниц началось только после серии обращений группы учёных к силовикам и руководству Министерства культуры. В результате Жамбеков был задержан. Следствие завершилось через шесть лет после начала разграбления кургана. Состоялся суд. Как следует из обвинительного заключения, Жамбеков и его команда действовали «умышлено, с целью грабительских незаконных раскопок, осознавая, что своими действиями повреждают объект культурного наследия народов РФ».

Действия копателей были квалифицированы по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). Однако, как рассказывает Бияслан Атабиев, присутствовавшие на суде учёные с удивлением услышали, что действия Жамбекова считаются преступлением небольшой тяжести и срок их давности уже истёк. Уголовное дело было закрыто.

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При этом, по оценкам специалистов, действия грабителей нанесли государству ущерб на сумму 500 млн рублей.

Как выяснил RT, Жамбеков, судя по всему, не покончил с преступной деятельностью. В 2018 году местный житель и четыре его сообщника предстали перед судом по обвинению в 12 новых эпизодах. Правда, речь идёт в первую очередь о мошенничестве и преступлениях против общественной безопасности — статьи 243 УК РФ среди обвинений нет.

Сокровища минувших дней

Разграбленный курган в настоящий момент находится под наблюдением учёных, однако работы на нём не ведутся. Как рассказал Атабиев, о попытке добраться до сокровищ напоминает разрытая шахта глубиной 20 м. В неё свалили брёвна, чтобы затруднить работу расхитителям, но при желании, говорят археологи, добраться до погребальных камер всё равно можно.

Теперь за дело берутся столичные и кавказские археологи, а вдохновителем проекта стал легендарный учёный-историк Рауф Мунчаев — специалист в области археологии, древней истории и культуры Кавказа и Ближнего Востока. По словам Атабиева, раскопка кургана может занять 7—8 лет, а результатом могут стать выдающиеся находки, которые затем войдут в экспозицию Пушкинского музея.

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«Курган меньшего размера дал находки мирового уровня, — объяснил значимость Атабиев. — А поскольку размер кургана зависит от статуса погребённого, то в этом случае мы имеем дело с курганом, где похоронены царские особы. Таких курганов в районе три, и они находятся в окружении сотен курганных насыпей меньших размеров».

Археолог также указывает на то, что уже проведённые поверхностные исследования показали, что в районе кургана проводились ритуалы и совершались тризны.

Дело осталось за малым: найти финансирование для проведения исследовательских работ. По словам Атабиева, обеспечить финансами исследовательские работы готовы уже несколько частных инвесторов. Также Институт археологии надеется, что получит дотации из федеральных целевых программ.

Однако пока многочисленные курганы республики остаются в зоне риска. По данным Института археологии Кавказа, в КБР за минувшие годы было уничтожено свыше 500 курганов. Материальные ценности в результате этого уплывают за рубеж, и, по словам учёных, речь идёт о десятках миллионов долларов, а также научной ценности находок, которую сложно измерить деньгами.

«Зеркала, бусы, золотые медальоны»

Научный сотрудник Государственного исторического музея Анна Кадиева, которая уже давно работает на раскопках в кабардино-балкарском Заюково, рассказала RT, какой инвентарь учёные подняли с памятников за последние пять лет.

«Бронзовые женские уборы, погребение подростка в диадеме и бронзовом поясе, бронзовые зеркала, бусы, золотые медальоны со стеклянной вставкой, а также княжеское погребение аланской культуры, — рассказывает Кадиева. — В этом году было два деревянных седла и меч с поясом византийской работы».

Археолог отметила, что на объектах, где работает она, также периодически предпринимаются попытки разграбить захоронения. Награбленное могут как продавать на местных рынках или просто сдавать на металлолом, так и сбывать коллекционерам в крупные города России и за рубеж.

По мнению учёных и чиновников, находки археологов в кургане на окраине села Урвань могут быть куда более ценными. Так, в сентябре этого года директор Пушкинского музея Марина Лошак заявила: «То, что находится внутри кургана, может поразить всех и привести к росту числа туристов».

В свою очередь, заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олег Хациев отмечал, что министерство выступает за то, чтобы Урванский курганный некрополь рассматривался в качестве номинанта на включение в список Всемирного культурного наследия.