ГП вынесла представление Минкультуры из-за нарушений в сфере охраны памятников археологии

Проведённая Генеральной прокуратурой России проверка в Министерстве культуры России и ФГБУН «Институт археологии Российской академии наук» выявила многочисленные нарушения законодательства об охране памятников археологии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минкультуры России не на должном уровне осуществлялись функции по нормативно-правовому регулированию, в том числе по изданию актов, определяющих порядок передачи обнаруженных археологических предметов в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации», — говорится в тексте.

Отмечается, что Минкультуры, в частности, не соблюдало требования законодательства к порядку аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

В свою очередь, Институт археологии РАН в том числе ненадлежащим образом осуществлял подготовку разрешительной документации на проведение археологических исследований.

В связи с выявленными нарушениями Генпрокуратурой внесены представления министру культуры России и директору ИА РАН.

При этом в ведомстве уточнили, что по результатам рассмотрения представлений были приняты меры по устранению допущенных нарушений.

Ранее стало известно, что с 1 октября Генпрокуратура России запустит новый информационно-коммуникационный сервис «ЭФИР» — технологический микс интерактивной трансляции в прямом эфире и стримингового канала.