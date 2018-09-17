С 1 октября Генпрокуратура России запускает новый информационно-коммуникационный сервис «ЭФИР» — технологический микс интерактивной трансляции в прямом эфире и стримингового канала.

Как отмечается, коммуникационный сервис предоставит возможность просмотра в удобное для аудитории время эксклюзивного контента ведомства из размещённого на ресурсе видеобара.

В прямом эфире также будут транслироваться актуальные новости и аналитика.

При этом через интерактивный чат сервиса ведомство сможет отвечать на вопросы и звонки зрителей.

Таким образом, гражданам предлагается принципиально иначе посмотреть на процесс коммуникации с прокуратурой.

При этом новый сервис не отменит традиционные форматы обращений, жалоб и приёмов.

«Тем не менее мы рассчитываем, что существенный массив вопросов, связанных с нарушением прав и законных интересов граждан, будет решаться в таком интерактивном режиме. Что не менее важно — этот сервис станет прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в обществе», — заявили в Генпрокуратуре России.

Сегментация по сферам будет происходить за счёт постоянной программной сетки вещания. Ежедневно доступна актуальная программа эфира с профильными рубриками.

Зрители легко смогут сориентироваться по предпочтительному времени подключения к эфиру в зависимости от интересующей их тематики, заключили в Генпрокуратуре.