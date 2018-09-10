Минкультуры может сократить показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах
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- globallookpress.com
«Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня», — говорится в документе.
Для тех кинотеатров, которые имеют только один кинозал, в министерстве также предложили сократить показ иностранных фильмов до 35% от общего числа сеансов всех фильмов в течение месяца.
Нарушение прокатчиками этих требований повлечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством России. В случае утверждения поправки вступят в силу 1 января 2019 года.
При этом требования не будут распространяться на фильмы российского производства.