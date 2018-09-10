Минкультуры может сократить показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах

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Министерство культуры России предложило ограничить показ фильмов зарубежного производства до 35% от общего числа сеансов за день. Соответствующий документ, содержащий поправки в законодательство, опубликовали на сайте ведомства.
Минкультуры может сократить показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

«Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня», — говорится в документе.

Для тех кинотеатров, которые имеют только один кинозал, в министерстве также предложили сократить показ иностранных фильмов до 35% от общего числа сеансов всех фильмов в течение месяца.

Нарушение прокатчиками этих требований повлечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством России. В случае утверждения поправки вступят в силу 1 января 2019 года.

При этом требования не будут распространяться на фильмы российского производства.

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