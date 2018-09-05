Минкультуры России выдало фильму «Похищенные сокровища Европы» прокатное удостоверение
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«Да, удостоверение выдано», — сообщили в пресс-службе.
Мария Безенкова, начальник кинопрокатного отдела компании CinemaEmotion, заявила в интервью агентству, что фильм готов к показу с завтрашнего дня, о чём сотрудники компании начнут информировать кинотеатры в ближайшее время.
Ранее CinemaEmotion заявила, что Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы».
Ольга Любимова, директор департамента кинематографии, опровергла эту информацию, сообщив, что ведомство попросило время на дополнительные экспертизы.