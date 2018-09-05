В Минкультуры прокомментировали ситуацию с фильмом «Похищенные сокровища Европы»

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Министерство культуры России не отказывало фильму «Похищенные сокровища Европы» в прокатном удостоверении, ведомство взяло время для дополнительной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры со ссылкой на директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.
В Минкультуры прокомментировали ситуацию с фильмом «Похищенные сокровища Европы»
  • ©Похищенные сокровища Европы

Любимова отметила, что сотрудники департамента кинематографии обратили внимание прокатчиков на то, что в картине присутствует свастика. Как отмечается, согласно ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» существует запрет на публичное демонстрирование нацистской символики.

«Поэтому никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы», — приводит РИА Новости слова Любимовой.

Ранее сообщалось, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы».

Документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» рассказывает о запрещённых нацистским режимом произведениях искусства. Мировая премьера картины состоялась 13 марта.

В России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. 

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