Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»

Министерство культуры России приняло решение не выдавать прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы» режиссёра Клаудио Поли. Об этом говорится в сообщении прокатной компания CinemaEmotion, опубликованном в Facebook.

«Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября.

Как добавили в прокатной компании, релиз был приурочен к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» рассказывает о запрещённых нацистским режимом произведениях искусства. Мировая премьера картины состоялась 13 марта.

В январе сообщалось, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» режиссёра Армандо Ианнуччи.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что российские зрители старшего поклонения могут воспринять британский фильм «Смерть Сталина» как оскорбительную насмешку над советским прошлым.

Фильм «Смерть Сталина» — комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС — должен был выйти в прокат 25 января.

Подробнее — в материале RT.