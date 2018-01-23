Мединский прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»

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Министр культуры Владимир Мединский полагает, что российские зрители старшего поклонения могут воспринять британский фильм «Смерть Сталина» как оскорбительную насмешку над советским прошлым.
Мединский прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»
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«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», — приводит пресс-служба Министерства культуры слова Мединского.

Министр напомнил, что существует нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней.

Как уточняется, Министерство культуры России отправит картину «Смерть Сталина» на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу.

Ранее стало известно, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

Фильм «Смерть Сталина» — комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС — должен был выйти в прокат 25 января.

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