По следам слонов и единорогов: кто обитал в донских степях миллион лет назад

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Анастасия Ксенофонтова, Алексей Дмитриев
Российские учёные подвели итоги 10-летних раскопок в отложениях древнего грязевого вулкана Синяя Балка на Таманском полуострове — важного палеонтологического и археологического памятника. Исследователям удалось обнаружить кости слонов и шерстяных носорогов — эласмотериев, обитавших в эпоху плейстоцена. Некоторые учёные считают, что эласмотерии могли послужить прообразом сказочных единорогов. Также археологи нашли каменные орудия труда, предположительно, созданные 1,2—1,4 млн лет назад. Именно в это время проходила миграция древних людей из Африки в Евразию. Исследователи полагают, что один из путей расселения наших предков по континенту пролегал по территории современного Краснодарского края.
По следам слонов и единорогов: кто обитал в донских степях миллион лет назад
  • Изображение древнего носорога эласмотерия
  • © Wikimedia Commons

Палеонтологи из Южного научного центра РАН совместно с коллегами из Азовского музея-заповедника, Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) и Геологического института РАН (Москва) подвели итоги 10-летних раскопок в отложениях древнего грязевого вулкана Синяя Балка на Таманском полуострове у побережья Азовского моря. Учёным удалось обнаружить кости как минимум 120 крупных животных эпохи плейстоцена: слонов и крупных носорогов — эласмотериев, на лбу которых располагался большой рог. Считается, что эласмотерий является одним из прототипов мифического единорога.

Древние гиганты

«В Синей Балке обнаружено большое количество костей двух видов животных — слонов и эласмотериев. Из более чем 1,3 тыс. костей, найденных нами в ходе десяти полевых сезонов, были челюсти, фрагменты черепов, зубы, целые и фрагментарные кости скелета преимущественно этих животных. В предыдущие годы нам удалось обнаружить также кости лошадей, оленей, бизонов и антилоп», — сообщил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Вадим Титов.

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По словам учёных из Южного научного центра РАН, на месте Синей Балки во времена плейстоцена располагалась кальдера — котловина, образовавшаяся после извержения грязевого вулкана. Животные спускались к кальдере на водопой и чтобы «принять ванну». Часть млекопитающих могли погибнуть из-за ядовитых выбросов вулкана. Также эксперты не исключают, что древние гиганты просто увязли в грязи.

Среди находок этого года — кости саблезубой кошки, древней собаки и гиены-пахикрокуты. Они свидетельствуют о том, что носороги и слоны становились добычей хищников. 

Наиболее значимые находки нынешнего археолого-палеонтологического сезона — кости слонов, эласмотериев и хищников — отправлены в Азовский музей-заповедник, где они будут отреставрированы.

«Сейчас мы изучаем развитие зубной системы у эласмотериев. Ранее такого материала в распоряжении учёных просто не было. А между тем эласмотерий не имеет аналогов в современной фауне, хотя по геологическим понятиям вымер относительно недавно», — отметил Титов.

  • Группа археологов на территории памятника
  • © Южный научный центр РАН

Человек среди зверей

 

Синяя Балка представляет ценность не только для палеонтологов, но и для археологов, изучающих материальную культуру древнего человека. Так, на территории грязевого вулкана удалось обнаружить заострённые крупные орудия труда из камня, с помощью которых наши далёкие предки разделывали туши млекопитающих.

Возраст найденных предметов — примерно 1,2—1,4 млн лет. Именно в это время проходила миграция Homo erectus (человека прямоходящего) из Африки в Евразию. По мнению исследователей Южного научного центра РАН, это свидетельствует о том, что один из путей расселения древних людей по континенту пролегал по территории современного Краснодарского края.

«Синяя Балка — это один из немногих памятников, который связан не только с древней фауной, но и с человеком. Послойное его изучение позволяет понять, как существовал среди всей этой палеофауны древний человек», — рассказала в интервью RT завотделом природы и палеонтологии Азовского музея-заповедника Галина Тимонина.

Тем не менее ряд учёных сомневаются в возрасте обнаруженных орудий труда.

«В случае с грязевым вулканом есть сложности — он перемешивает и деформирует земные слои, из-за чего очень трудно изучать стратиграфию (хронологию событий). Поэтому некоторые специалисты считают, что человеческие стоянки появились здесь позднее, чем 1,2—1,4 млн лет назад», — сообщил в беседе с RT ведущий научный сотрудник лаборатории стратиграфии четвертичного периода Геологического института РАН Павел Никольский.

В настоящее время археологи торопятся завершить раскопки, поскольку участок побережья, где расположена Синяя Балка, разрушается. В распоряжении учёных примерно три года, прежде чем тайны этого археолого-палеонтологического памятника исчезнут в море. За это время учёные рассчитывают обнаружить останки Homo erectus или Homo ergaster (человека работающего). Тогда целый ряд вопросов, связанных с ролью древнего человека в формировании этого уникального региона в раннем плейстоцене, будет решён.

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