В Москве археологи нашли более 30 тысяч артефактов за шесть лет

В столице археологи обнаружили более 30 тыс. артефактов за шесть лет, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

«У археологов ещё порядка 25 площадок, и я уверен, что новыми находками до конца года мы вас ещё порадуем», — отметил Емельянов.

Среди артефактов — два счётных жетона середины XVIII века, обнаруженных на набережной реки Яузы и в Малом Златоустинском переулке. Они были отпечатаны в Нюрнберге и предназначались для обмена внутри купеческих корпораций вместо денег.

Как пояснил Емельянов, в России такие жетоны не имели массового хождения, и то, что их нашли в Москве, свидетельствует о том, что уже тогда были тесные связи со странами Европы.

«Самыми крупными находками этого сезона я бы назвал архитектурные остатки фундамента храма Николы в Столпах и стены ограды Златоустовского монастыря, снесённого в 20-е годы прошлого века», — добавил глава департамента.

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