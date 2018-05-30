В Керчи открылась выставка, посвящённая археологическим находкам из кургана Госпитальный
Она посвящена находкам из кургана Госпитальный, обнаруженным в 2017 году при археологических исследованиях перед строительством трассы «Таврида».
Среди экспонатов — сцена с кавалькадой всадников, которые держат развевающиеся знамёна, рисунок конницы, которая мчится навстречу противнику.
Рисунки, выполненные углём, уже представлены в Музее каменных древностей, исследование этих изображений ещё предстоит провести.
Выставка будет проходить до 28 декабря 2018 года.
В феврале Newinform сообщал, что в Эрмитаже отреставрируют один из залов.