В тени джунглей: археологи обнаружили затерянные поселения древних майя
- Пирамиды Тикаля
- globallookpress.com
- © Christian Ziegler
Археологи из США, Европы и Гватемалы обнаружили руины огромных поселений индейцев майя на севере Гватемалы. Около 61 тыс. древних построек скрывались от глаза учёных в густых тропических лесах в окрестностях Тикаля — одного из крупнейших городов этой древней цивилизации, столицы Мутульского царства.
В течение 12 дней учёные облетали на самолёте прилежащую к Тикалю территорию площадью 2144 км² и исследовали её с помощью лазерного радара. Мощные лазерные лучи проходили сквозь густую растительность и отражались от твёрдых поверхностей — развалин каменных построек. Так учёным удалось установить, где находятся скрытые от глаз сооружения.
«Число древних сооружений, «разбросанных» в окрестностях Тикаля было просто ошеломляющим. Эль-Пальмар, изучением которого я занимаюсь достаточно давно, оказался в 40 раз больше, превратившись в крупный населённый пункт», — сообщил Gizmodo один из авторов исследования, археолог из Колледжа города Итака (США) Томас Гаррисон.
На исследованной территории учёные обнаружили 61480 объектов: каналы, фермы, тротуары, оборонительные укрепления, широкие дороги, а также террасы, построенные на крутых склонах для посадки сельскохозяйственных культур.
«Одна из самых интересных находок — небольшой комплекс пирамид в джунглях. Это сооружение нам только предстоит исследовать», — подчеркнул Гаррисон.
- Пирамиды в джунглях Тикаля
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- © Jon G. Fuller/VW PICS/UIG via Getty Images
Организационная структура
На основе полученных данных специалисты построили самую масштабную 3D-карту поселений майя, возведённых в период с 1000 г. до н.э. по 1500 г. н.э. Изучив её, исследователи сделали вывод, что в этой местности на 1,6 км² проживало 210—310 человек. При столь большой плотности населения, по мнению учёных, необходима развитая инфраструктура, требующая грамотного управления, распределения воды, продуктов питания и других ресурсов.
Исследователи также отметили, что в условиях джунглей майя разработали сложные методы ведения сельского хозяйства, кардинально отличающиеся от пахотных земель европейских фермеров: искуственно созданные участки земли, окружённые каналами.
Учёным также удалось рассмотреть обширную сеть дорог, общая протяженность которых составляла 106 км. Они соединяли Тикаль с другими городами. Среди обнаруженных исследователями объектов было несколько оборонительных сооружений.
Так, на окраине ближайшего к Тикалю города Эль-Зотц археологи нашли крепость высотой более 7 м. Перед ней — глубокий ров. По словам учёных, внушительный размер цитадели может говорить о высоком уровне милитаризации древних майя, а также подтверждает теорию, согласно которой, единой империи у представителей этой цивилизации не существовало — население проживало в городах-государствах, которые иногда враждовали друг с другом.
С небес — на землю
По словам учёных, результаты исследования пока неокончательные и требуют доработки.
«Что-то лазерный радар мог упустить, а растительность, наоборот, принять за рукотворный объект. Кроме того, на полученных с помощью лазерного радара изображениях мы видим сразу 2,5 тыс. лет истории майя. Не все сооружения были возведены одновременно, и теперь археологам предстоит провести полевые исследования и детально изучить каждую из построек», — сообщил Гаррисон.
По словам специалиста по культуре майя Василия Скляра, проведённое западными коллегами исследование доказывает масштабность цивилизации. Он отметил, что ранее провести столь подробную работу не удавалось, однако обнаруженные в некоторых районах ирригационные системы, с помощью которых майя орошали поля кукурузы, наталкивали учёных на мысль о высоком уровне развития этой цивилизации.
«Если посмотреть на карту Юкатана и той части центральной Америки, где располагались обнаруженные на сегодняшний день поселения майя, мы увидим, что плотность населения была очень высокой. Если сегодня на территории древних майя проживает примерно 5 млн человек, то несколько тысяч лет назад там обитали около 11 млн человек. Для снабжения продовольствием такого количества людей должна была существовать развитая государственная структура, что и доказали исследователи своей находкой», — подчеркнул Скляр.