«Попытка себя обелить»: концерну Siemens отказали в пересмотре дела о поставках турбин в Крым

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу представительства Siemens об истребовании у структур «Ростеха» турбин, поставленных для строительства ТЭЦ в Крыму. Адвокаты отмечают, что у немецкого концерна нет шансов вернуть своё оборудование, однако предполагают, что немецкая компания продолжит добиваться его возврата в суде. По словам опрошенных RT экспертов, истинная цель Siemens — не вернуть турбины, а создать видимость исполнения западных директив, запрещающих участие в крымских проектах.

Siemens не согласна с решениями суда, отказавшего немецкой компании в расторжении контракта со структурами «Ростеха» и возвращении поставленных турбин, которые используются для строительства ТЭЦ в Крыму. Российская «дочка» концерна ООО «Сименс технологии газовых турбин» подала кассационную жалобу, однако в четверг стало известно, что Арбитражный суд Московского округа отклонил её.

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В своей кассации представительство немецкого концерна просило признать незаконным договор на поставки турбин ОАО «ВО «Технопромэкспорт» от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из владения «Технопромэкспорта».

Решение суда

Напомним, в Siemens утверждают, что контракт не подразумевал использование турбин в Крыму. По заявлению компании, оборудование поставлялось в Россию не для этих целей. Между тем получатель турбин «Технопромэкспорт» заявляет, что все обязательства в рамках договора с поставщиком выполнены, а дальнейшее использование газового оборудования на территории России документом не регламентировалось.

Таким образом, если бы кассационная жалоба или поданная ранее апелляция были бы удовлетворены, то это означало бы по сути применение на территории России экономических санкций ЕС. А это, по заявлению арбитражного суда, «явно противоречило бы основам правопорядка Российской Федерации — наносило ущерб суверенитету государства».

Кроме того, как пояснили в суде, истец не понёс никакого материального ущерба.

Иски вместо рисков

Одним из оснований для оспаривания сделки со стороны Siemens является тот факт, что российская сторона якобы утаила цели использования турбин и ввела представителей немецкого концерна в заблуждение, поясняет в беседе с RT адвокат Александр Трещёв. Он напомнил, что иски начали поступать от Siemens «один за одним» после того, как дело вышло на международный уровень и немецкий концерн стали обвинять в нарушении европейских санкций в отношении России.

Сборка газовой турбины Siemens

globallookpress.com

© Maurizio Gambarini/dpa

«Дело в том, что компании Siemens отказали уже в третий или четвёртый раз. Истец утверждает, что санкций они не нарушали, а их ввели в заблуждение, говоря о том, что это четыре турбины стоимостью €150 млн будут использоваться для других целей. Вот в чем суть иска. Российская сторона отвергала все претензии истца, а Siemens требовал, чтобы эти турбины были возвращены обратно. Но две турбины уже были использованы, две оставшиеся тоже собирались использовать в 2017 году», — пояснил эксперт.

По мнению Трещёва, немецкая компания пытается сейчас оправдаться перед западной общественностью.

«Я думаю, что вся эта история о том, знал ли Siemens, когда поставлял турбины за €150 млн, для каких целей они будут использоваться, и не лукавит ли сейчас компания, чтобы убедить западную общественность, что они были введены в заблуждение. Ведь если будет доказано, что они знали, то компания может быть подвержена штрафам. Сейчас они пытаются обелить себя», — считает эксперт.

Адвокат пояснил, что если суд не удовлетворил претензии концерна ,«значит, Siemens получил отказ из-за того, что не привел должных аргументов».

«Я думаю, что Siemens больше волнует репутационный вопрос, не только и не столько связанный с поставкой этих турбин, сколько вопрос о том, какие последствия для них повлечёт нарушение санкций и как они могут быть за это оштрафованы. Борьба Siemens сейчас выглядит как простое лукавство», — заключил он.

Шансы на возвращение турбин

Между тем шансов у немецкого концерна вернуть поставленное оборудование уже практический нет, считает юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин.

«Данное решение об отказе ареста турбин Siemens означает, что шансов у них арестовать турбины или препятствовать их установки в Крыму уже нет», — пояснил юрист в беседе с RT.

При этом судебные споры о законности самого договора утихнут еще не скоро. «Этот процесс будет продолжаться, активное развитие будет осенью текущего года», — заключил Ванин.

Строящаяся Балаклавская (Севастопольская) ТЭС в Крыму

© Алексей Мальгавко / РИА Новости

Всеволод Сазонов, председатель коллегии «Сазонов и партнёры» считает, что шансы у немецкой стороны ещё есть, но они очень незначительны.

«Формально процедура предусматривает ещё одну инстанцию для обжалования, поэтому теоретически истец имеет право подать жалобу в Верховный суд, в коллегию по экономическим делам», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что после отказа Верховного суда у Siemens не останется вариантов для обжалований.

История конфликта

Напомним, скандал разгорелся, когда начали появляться сообщения о том, что немецкая компания Siemens в обход санкций ЕС поставила турбины в Крым. Сделка на территории России была осуществлена через ряд посредников.

В начале августа 2017 года Совет ЕС отреагировал на происходящее, расширив антироссийские санкции. Ограничения были распространены на представителей Министерства энергетики, включая главу ведомства Андрея Черезова, а также на руководителя компании «Технопромэкспорт» Сергея Топор-Гилку. Кроме того, ограничительные меры были введены против ООО «Технопромэкспорт», ОАО «Технопромэкспорт» и ЗАО «Интеравтоматика». В российском МИД назвали эти меры необоснованными.

Представители российской компании подчёркивают, что турбины прошли серьёзную переделку с применением российских технологий. В Москве заявили, что этот конфликт нужно урегулировать на уровне предпринимателей, он не должен приобретать межгосударственные масштабы.