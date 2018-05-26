«Основная задача — готовить человека к жизни»: глава группы компаний «Просвещение» Владимир Узун о будущем образования

О том, как изменится роль учителя с наступлением цифровых технологий, как готовить детей к профессиям будущего и как игры помогут учиться, президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун рассказал в интервью RT.

— Какие основные задачи предстоит решить школьному образованию в связи с переходом на экономику нового типа?

— Прежде всего, подготовить наших ребят к этой экономике, сформировать у них понимание того, что они хотят, в какой сфере они будут развиваться, подготовить предпрофессиональную старшую школу, оснастить новое школьное пространство оборудованием, в том числе лабораторным, подготовить учителей, новые программы — огромное количество задач. Но в целом, если свести к одному, — готовить ребят с максимально раннего школьного возраста к тому, что им предстоит жить в меняющемся, неопределённом мире, в экономике нового типа, в экономике, где будут преобладать цифровые технологии.

— Как вы относитесь к геймификации образования? Планируется ли уделять этому вопросу внимание в будущих проектах?

— Неважно, как я к этому отношусь, важно, как к этому относятся наши дети. Геймификация начинается у нас в очень раннем возрасте, ещё дошкольном, зачастую современные дети умеют играть в игры намного раньше, чем начинают читать. Поэтому для них это является определённой мотивацией для обучения. Геймификацию мы применяем в изучении английского языка, в математике. То есть в раннем школьном возрасте она уже мотивирует развитие. В средней школе они неплохо осваивают виртуальную реальность, продолженную реальность, это уже не геймификация, а работа в виртуальном пространстве, работа с лабораторным оборудованием без применения физических инструментов, с помощью VR-очков и так далее. Поэтому я могу сказать, что если правильно выстроена программа, если правильно выстроены игры, то они оказывают положительное влияние с точки зрения мотивации к изучению предметов в раннем детстве.

— Как готовить детей к профессиям будущего, если никто ещё толком не понимает, какие это будут профессии?

— Вы знаете, к счастью, в школе никогда не готовили к профессиям, скорее готовили к определённым компетенциям и навыкам для овладения профессией. Поэтому мы не ставим перед собой задачи научить детей профессиям, особенно тем, которых, как вы говорите, мы ещё не знаем. Но мы учим их жить в быстроизменяющемся мире, работать с огромным потоком информации, мы применяем современные технологические устройства. В совокупности это приведёт к тому, что они будут готовы к освоению любой профессии. Вы правы, научить новым профессиям на много лет вперёд нельзя, даже взрослые каждые два-три года меняют свои знания о профессиональной деятельности.

— Как будут развиваться отношения компаний, бизнеса с образовательными учреждениями?

— Всё-таки у нас за спиной большая история — 90 лет, и мы всю жизнь работали на систему школьного образования, и я думаю, что мы эти отношения не то что не собираемся терять — мы собираемся их расширять. Помимо школьных учебников, мы подготавливаем огромное количество дополнительного материала для обучения и в офлайне, и в онлайне.

Мы разрабатываем программы для индивидуального обучения, мы исходим из того, что каждый человек является с рождения талантливым и одарённым, а наша задача — выявить этот талант и поставить на службу ребёнку.

А также, как я уже говорил, сформировать по-другому всё школьное пространство, создать другие лабораторные и образовательные классы.

— Как меняется роль учителя? Заменят ли когда-нибудь учителей роботы и компьютеры?

— Нет, конечно, компьютеры и роботы не заменят учителя, но его роль меняется. Для того чтобы научить детей работать с информацией, с современными технологиями и оборудованием, учитель сам должен уметь это делать. Скорее, учитель станет наставником, особенно в прорывных технологиях. Это напоминает, как Стив Джобс представлял новый продукт и технологии: сидел огромный зал, и на большом экране человек, который разработал ноу-хау, новые технологии, представлял, как это работает. Вот примерно такая роль будет у учителя. Технологии есть, и есть тот, кто их разрабатывает.

— Как вы думаете, судебное решение о взыскании 3,7 млрд рублей с «Вентаны-граф» заставит предпринимателей задуматься о более внимательном подходе к использованию логотипов и товарных знаков?

— Мы очень на это рассчитываем. Авторские права во всём мире — это святое. Долгое время, в течение двух лет мы работали с рынком на таком совершенно гуманитарном уровне, убеждая наших коллег прекратить заниматься пиратством в сфере прав, тем более очевидным пиратством. Но, к сожалению, наши увещевания не всегда имели успех. Вы знаете многочисленные случаи пиратства — учебники плохого качества, на плохой бумаге. Это вредит, кроме прочего, здоровью детей.

Вы знаете, что было большое количество случаев пиратства, связанных с подготовкой к экзаменами, когда материалы несоответствующего уровня представлялись как материалы для подготовки к экзаменам.

В итоге многие, кто обучался по этим изданиям, проваливали государственную итоговую аттестацию, единый государственный экзамен. Мы не могли с этим бороться, дело, ещё раз повторю, тут даже не в экономике, а в том, что в конечном итоге это влияет на результаты образования и бьёт по имиджу «Просвещения» как большой образовательной компании на рынке. Но случай с «Вентаной-граф» был вопиющим, потому что коллеги давно знали, что у них есть огромные нарушения, они выходили под торговым знаком «Просвещения», и мы, согласитесь, очень долго терпели. То, что решение суда в первой инстанции подтвердило этот иск, говорит само за себя.

— Зачем вам программа по строительству и оснащению школ? Какие цели вы ставите перед собой в рамках этой программы?

— Это следующий этап нашего развития. У нас есть стратегия развития до 2025 года, она достаточно амбициозна. Ключевой частью стратегии является преобразование всего школьного пространства. К сожалению, есть принцип «лучше построить заново, чем перестраивать старое». Как ни странно, там, где есть такая возможность, там, где есть для этого условия, мы будем стараться строить большие школы современного типа по новым проектам, по новым моделям, соответствующие требованиям актуальных цифровых технологий. В больших городах и там, где населённость очень высокая, следовательно, нет земли, мы будем перестраивать старшую школу. У нас 3,5 млн ребят (8—11-й классы), которые готовятся к поступлению в вузы. Подготовить эту школу как предпрофессиональную — это наша основная задача, соответственно, это требует огромных инвестиций в технологии оборудования, инженерные, медицинские классы, IT-полигоны, академические, сельхозклассы (таких больших кластеров уже порядка 11). Они дают потрясающие результаты за первые три-четыре года, то есть поступаемость, например, в вузы — 100%.

Но мало того, что поступаемость в вузы высокая, наши ребята, прошедшие профильную, предпрофессиональную школу, уже дальше, в институте, имеют совершенное другие навыки, компетенции своей профессии. Во-первых, они определились на ранней стадии, они готовились к этому, дальше они легко попадают в вуз, а после — в профессию. Мне кажется, основная задача «Просвещения» будущего — это готовить человека к жизни. Она предполагает, что школа уже есть жизнь, в ней не готовятся к жизни, а уже живут с учётом всех современных требований и навыков, тем более что сегодня многие из этих навыков закладываются ещё в раннем дошкольном возрасте, начиная с трёх лет. Мы не можем не реагировать на этот вызов времени, вы знаете, это не трудное поколение, как многие говорят, — это поколение, которому будет трудно жить в этих новых, меняющихся технологиях. Поэтому наша задача — дать им максимум со школьной скамьи, чтобы они были готовы к будущей жизни.