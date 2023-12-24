«Лидер в своём классе»: как создавался и совершенствовался многоцелевой вертолёт Ка-32

24 декабря 1973 года в воздух поднялся опытный образец многоцелевого гражданского вертолёта Ка-32. Машина, созданная на основе военно-морского Ка-27, обладала всеми преимуществами соосной схемы, которая стала визитной карточкой ОКБ Камова. Вертолёт получился компактным и необычайно манёвренным. Первоначально новинка предназначалась для проводки ледоколов, но впоследствии её функционал значительно расширился. Ка-32 получил возможность перевозить грузы, тушить пожары, летать в горах и в условиях плотной городской застройки. По словам экспертов, несмотря на солидный возраст, камовская машина не утратила модернизационного потенциала и по-прежнему востребована во множестве сфер.

24 декабря 1973 года состоялся дебютный полёт опытного образца многоцелевого вертолёта Ка-32. Машину пилотировал лётчик-испытатель Евгений Ларюшин. Новый летательный аппарат был гражданским развитием корабельного противолодочного вертолёта Ка-27 ВМФ СССР.

В материалах «Ростеха» Ка-27 назван вершиной конструкторской мысли Николая Камова. Это был последний вертолёт, разработкой которого легендарный авиаконструктор руководил лично.

«Созданная в начале 1970-х, эта машина (Ка-27. — RT) опередила своё время на долгие годы благодаря передовым на то время техническим решениям, в частности, наличию системы автоматизированного управления и способности в автоматическом режиме выходить в заданный квадрат, мощному вооружению, способности нести противокорабельную ракету Х-35», — говорится на сайте госкорпорации.

Новая гражданская машина унаследовала от Ка-27 скромные габариты, превосходную манёвренность, современное на тот момент радиоэлектронное бортовое оборудование. Главной задачей конструкторов была адаптация вертолёта для работы с ледоколами.

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В 1978 году впервые в истории освоения Арктики Ка-32 осуществил проводку атомного ледокола «Сибирь» с караваном судов в условиях полярной ночи. Серийный Ка-32 поднялся в воздух в 1980 году. Производство вертолёта было развёрнуто в Башкирии на заводе в Кумертау.

Успешная миссия на Северном морском пути подтолкнула конструкторов ОКБ Камова к продолжению работ по расширению функционала Ка-32. В первой половине 1980-х годов на этой винтокрылой машине было установлено семь мировых рекордов, в том числе по высоте полёта с коммерческим грузом.

В 1986 году Ка-32 принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Экипаж проводил дозиметрическую разведку, опуская датчики с высоты 250 м в вентиляционную трубу аварийного блока атомной станции.

Один из лучших

Ка-32 выполнен по традиционной камовской соосной схеме. Диаметр несущих винтов составлял 15,9 м, высота вертолёта — 5,45 м, длина (со сложенными лопастями) — 12,2 м, ширина (со сложенными лопастями) — 3,8 м, максимальная взлётная масса с грузом на внешней подвеске — 12,7 т.

В базовой модификации машина могла разгоняться до 260 км/ч и имела практическую дальность полёта в пределах 800 км. Ка-32 вмещал до 13 пассажиров и мог перевозить груз весом более 3 т.

Ка-32 МЧС России

© Вертолёты России

Как пояснил в комментарии RT управляющий директор делового журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Прядушкин, ОКБ Камова смогло реализовать в Ка-32 ключевые преимущества своей фирменной аэродинамической схемы.

«У Ка-32 соосная схема. Это означает, что машина имеет два несущих винта. Соосная схема технически сложнее классической, где присутствует рулевой винт. Однако она позволяет сделать машину достаточно компактной и при этом более манёвренной. Например, Ка-32 хорошо адаптирован для эксплуатации с палубы или для полётов в ограниченном пространстве», — рассказал Прядушкин.

В общей сложности камовцы создали более 15 модификаций Ка-32 для выполнения транспортных и противопожарных задач, ледовой разведки, строительно-монтажных и поисково-спасательных работ.

Международный дебют Ка-32 состоялся на авиасалоне в Ле Бурже в 1985 году. Спустя пять лет советская винтокрылая машина приняла участие в ликвидации последствий стихийного бедствия в Швейцарии. По итогам местная компания Heliswiss заявила о готовности приобрести партию этих летательных аппаратов. Затем интерес к Ка-32 проявила канадская фирма VIH Logging.

Детище ОКБ Камова считается первым российским вертолётом, прошедшим международную сертификацию. Помимо Швейцарии и Канады, машина была поставлена в Австрию, Азербайджан, Бразилию, Индонезию, Испанию, Канаду, Казахстан, Китай, Португалию, Сербию, Южную Корею и Японию. По данным «Ростеха», на сегодняшний день в 20 странах мира эксплуатируется свыше 180 единиц Ка-32.

«После распада СССР были удачные иностранные заказы. Ка-32 был поставлен для южнокорейской службы лесоохраны. А для Канады была разработана версия Ка-32А11BC, где BC — это British Columbia (Британская Колумбия. — RT), одна из провинций Канады. Там наши машины использовались для транспортировки вырубленного леса. Затем данная модификация стала успешно эксплуатироваться и в России для различных задач», — отметил Прядушкин.

Как сообщается на сайте холдинга «Вертолёты России», Кa-32А11ВС предназначен для перевозки поваленных деревьев, выполнения поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки грузов, эвакуации людей, пожаротушения, патрулирования и поддержки специальных операций.

«Соосная схема и отсутствие рулевого винта обеспечивают вертолёту компактность, высокую энерговооружённость и манёвренность, а также отличную управляемость. Кa-32А11ВС имеет высокую грузоподъёмность — до 5 т груза на внешней подвеске», — говорится в материалах холдинга.

По данным компании, Кa-32А11ВС является «признанным лидером в своём классе». Машина способна эффективно выполнять задачи в условиях плотной городской застройки, труднодоступной горной и лесистой местности. Также вертолёт может приземляться на палубы маломерных кораблей, «площадки буровых платформ и на неподготовленные, труднодоступные точки».

Кa-32А11ВС у небоскрёбов «Москва-Сити»

© Вертолёты России

Крейсерская скорость полёта Кa-32А11ВС составляет 245 км/ч, скороподъёмность — 15 м/с, практический потолок — 5000 м, максимальная дальность полёта с основными топливными баками — 650 км, с дополнительными топливными баками — 870 км.

Поисково-спасательная модификация Кa-32А11ВС унаследовала лучшие характеристики военно-морского Ка-27ПС. Эта машина «эффективно применяется в условиях повышенной влажности и имеет большую стойкость к воздействию агрессивной морской среды», рассказали в «Вертолётах России».

«Характеристики Кa-32А11ВС позволяют ему летать в условиях повышенной турбулентности и штормового ветра, так что вертолёт способен выполнять поисково-спасательные работы в критических ситуациях», — отмечают в холдинге.

Наряду с этим по желанию заказчика Кa-32А11ВС может оснащаться медицинским модулем с аппаратурой интенсивной терапии и оборудованием для правоохранительных органов и спецслужб. К преимуществу вариации для силовиков холдинг относит хорошую адаптацию под полёты в городской среде.

Высокие оценки получил и противопожарный Кa-32А11ВС. Такой вертолёт может нести более 40 видов оборудования. Машина способна тушить возгорания в условиях сильной задымлённости, на последних этажах высотных зданий и объектах нефтегазовой промышленности.

«Ка-32A11BC признан экспертами одним из лучших противопожарных вертолётов в мире, является символом Глобальной вертолётной противопожарной инициативы — программы, направленной на повышение эффективности применения специализированных противопожарных вертолётов, оборудованных водосливными устройствами (ВСУ), водяными пушками и другими системами пожаротушения», — подчёркивают в «Вертолётах России».

Расширение возможностей

В скором времени Ка-32A11BC будет оснащаться новыми турбовальными двигателями ВК-2500ПС-02 разработки «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Первый полёт с этими силовыми агрегатами состоялся в октябре 2022 года. В ходе лётного испытания была подтверждена устойчивость и высокая управляемость вертолёта.

«Применение новых силовых установок позволило улучшить лётно-технические характеристики винтокрылой машины, расширило возможности по эксплуатации вертолёта, в том числе при работе с внешней подвеской», — сообщили ранее в «Ростехе».

Ка-32 во время тушения лесного пожара

© Вертолёты России

Как отмечают в госкорпорации, усовершенствованные двигатели расширят противопожарные возможности Ка-32А11ВС. Машина будет оснащаться новейшей отечественной системой тушения СП-32 с электрическим подогревом. Бак будет заполняться водой за 60 секунд. Эта версия Ка-32 станет первым в мире вертолётом, который сможет тушить пожары при отрицательных температурах.

«Запатентованная система створок с цифровым управлением может открывать отсеки поочерёдно и регулировать углы открытия, тем самым контролируется интенсивность и время сброса воды», — отмечают в «Ростехе».

Также ВК-2500ПС-02 дадут вертолёту «больше уверенности» в жарких и горных условиях. По подсчётам конструкторов, грузоподъёмность машины может возрасти примерно на 1,6 т.

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Как пояснил в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, в настоящий момент Ка-32А11ВС с двигателями от «ОДК-Климов» получил наименование Ка-32А11М. В ноябре 2023 года машина с таким названием была продемонстрирована в ОАЭ на Dubai Airshow.

«Ка-32А11М — это обозначение фактически новой модификации Ка-32. Помимо улучшенных двигателей, она получила эргономичные органы управления, современное навигационное и электронное оборудование. Такой вертолёт, я думаю, будет востребован как в России, так и в дружественных странах», — сказал Гусаров.

По его мнению, модернизационный потенциал семейства Ка-32 по-прежнему не исчерпан.

«Ка-32 имеет крайне удачную аэродинамику. Такие вертолёты всегда можно совершенствовать за счёт установки новой авионики и двигателей. Ка-32 ещё долго будут востребованы для тушения пожаров, перевозок в сложных условиях, для эксплуатации в городе и на палубах кораблей», — заключил Гусаров.