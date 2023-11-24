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В Подмосковье вертолёты санавиации совершили 643 вылета с начала года

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В Московской области вертолёты санавиации совершили 643 вылета с начала года для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях. Это на 31 вылет больше, чем за весь 2022 год.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удалённость медучреждения», — прокомментировала первый зампредседателя правительства области Светлана Стригункова.

В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы — в травмоцентры 1-го уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в столице опубликовали обновлённый рейтинг детских поликлиник, созданный на основе опроса родителей.

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