Пилоты Московского авиацентра совершили 190 экстренных вылетов в этом году
- РИА Новости
Также авиационные силы восемь раз были задействованы в тушении крупных пожаров, передаёт НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
В составе авиационной службы экстренного реагирования — пять пожарных, пять санитарных вертолётов и вертолёт-разведчик. База авиацентра регулярно пополняется, подчеркнул Собянин.
В мае этого года Московский авиационный центр отпраздновал свой 20-летний юбилей.
Ранее сообщалось, что в Московской области вертолёты санавиации совершили 643 вылета с начала года для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях. Это на 31 вылет больше, чем за весь 2022 год.