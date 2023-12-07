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Пилоты Московского авиацентра совершили 190 экстренных вылетов в этом году

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В Международный день гражданской авиации, 7 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пилоты Московского авиационного центра совершили более 190 экстренных вылетов для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях с начала года.
Пилоты Московского авиацентра совершили 190 экстренных вылетов в этом году
  • РИА Новости

Также авиационные силы восемь раз были задействованы в тушении крупных пожаров, передаёт НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В составе авиационной службы экстренного реагирования — пять пожарных, пять санитарных вертолётов и вертолёт-разведчик. База авиацентра регулярно пополняется, подчеркнул Собянин.

В мае этого года Московский авиационный центр отпраздновал свой 20-летний юбилей.

Ранее сообщалось, что в Московской области вертолёты санавиации совершили 643 вылета с начала года для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях. Это на 31 вылет больше, чем за весь 2022 год.

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