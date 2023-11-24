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Президент Сербии Вучич похвалил вертолёты Ми-35 российского производства

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Президент Сербии Александр Вучич осмотрел полученные от Кипра вертолёты Ми-35 российского производства и отметил, что ценит их больше, чем все остальные вертолёты в армии страны.

Об этом сообщает агентство Танюг.

«Звук, который слышите от Ми-35 настолько зловещий... Есть и самолёты и всё, но когда слышите этот прерывистый звук, остаётся только бежать и прятаться», — сказал сербский лидер.

При этом он отметил, что данные вертолёты будут перекрашены в маскировочной цвета армии Сербии. 

Ранее Вучич заявил, что Сербия планирует приобрести на Западе несколько вертолётов Ми-35.

Также сообщалось, какие задачи в ходе СВО выполняют вертолёты Ми-35М.

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