Президент Сербии Вучич похвалил вертолёты Ми-35 российского производства
Об этом сообщает агентство Танюг.
«Звук, который слышите от Ми-35 настолько зловещий... Есть и самолёты и всё, но когда слышите этот прерывистый звук, остаётся только бежать и прятаться», — сказал сербский лидер.
При этом он отметил, что данные вертолёты будут перекрашены в маскировочной цвета армии Сербии.
Ранее Вучич заявил, что Сербия планирует приобрести на Западе несколько вертолётов Ми-35.
Также сообщалось, какие задачи в ходе СВО выполняют вертолёты Ми-35М.