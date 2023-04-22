Вучич: Сербия планирует приобрести на Западе несколько вертолётов Ми-35

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны планируют закупить на Западе несколько вертолётов российского производства Ми-35.

«К нам ещё только будут поступать вертолёты западного производства, уверен, что от западных стран сможем получить и вертолётов восточного производства — Ми-35», — приводит РИА Новости его слова в ходе смотра вооружений.

Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич опроверг информацию о поставках оружия киевскому режиму и назвал ложью соответствующие данные.

Вучич заявлял, что уровень вложений в оборонную промышленность растёт по всему миру, началась всеобщая гонка вооружений.