Вучич: Сербия планирует приобрести на Западе несколько вертолётов Ми-35
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«К нам ещё только будут поступать вертолёты западного производства, уверен, что от западных стран сможем получить и вертолётов восточного производства — Ми-35», — приводит РИА Новости его слова в ходе смотра вооружений.
Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич опроверг информацию о поставках оружия киевскому режиму и назвал ложью соответствующие данные.
Вучич заявлял, что уровень вложений в оборонную промышленность растёт по всему миру, началась всеобщая гонка вооружений.