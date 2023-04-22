Вучич: Сербия планирует приобрести на Западе несколько вертолётов Ми-35

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны планируют закупить на Западе несколько вертолётов российского производства Ми-35.
Вучич: Сербия планирует приобрести на Западе несколько вертолётов Ми-35
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«К нам ещё только будут поступать вертолёты западного производства, уверен, что от западных стран сможем получить и вертолётов восточного производства — Ми-35», — приводит РИА Новости его слова в ходе смотра вооружений.

Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич опроверг информацию о поставках оружия киевскому режиму и назвал ложью соответствующие данные.

Вучич заявлял, что уровень вложений в оборонную промышленность растёт по всему миру, началась всеобщая гонка вооружений.

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