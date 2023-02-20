Президент Сербии Вучич заявил, что в мире началась всеобщая гонка вооружений
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«Общее заключение состоит в том, что началась всеобщая гонка вооружений и увеличения уровня вложений в оборонную промышленность — и формальных, и неформальных», — сказал он на полях Международной выставки военной техники и вооружений IDEX в Абу-Даби. Его слова приводит ТАСС.
Вучич высказал мнение, что это связано с тем, что тот, «у кого не будет серьёзной армии, тот подвергнется нападению в одиночку».
Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия за последние пять лет поставила в Индию оружия на сумму более $13 млрд.