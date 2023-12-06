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На заводах компании «Вертолёты России» нашли признаки использования подделок

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Резину с поддельными паспортами качества выявили в ходе проверки на заводе российской компании «Вертолёты России» в Казани. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
На заводах компании «Вертолёты России» нашли признаки использования подделок
  • РИА Новости

Как рассказали РИА Новости в госкорпорации «Ростех», указанные изделия были поставлены Казанскому вертолётному заводу одним из поставщиков — победителем проведённых закупочных процедур.

«Дефект продукции был выявлен заводской службой качества. Дополнительные испытания подтвердили неаутентичность данной резины. Материалы проверки и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы», — отметил собеседник агентства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что полиция расследует подделку кроссовок разных брендов во Владимирской области.

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