РБК: МВД расследует подделку кроссовок разных брендов во Владимирской области

Полиция начала расследование после обнаружения производства и складов контрафактных кроссовок разных брендов в Гусь-Хрустальном, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, склады с продукцией, которая имеет «признаки контрафактности», нашли в октябре во Владимирской области.

Собеседник рассказал, что в деревне Вашутино в производственном цехе полицейские нашли подделанную обувь брендов New Balance, Puma, Adidas, Ecco и Nike, а также заготовки для производства обуви фирмы Reebok.

Официальных комментариев полиции не приводится.

В октябре в Федеральной таможенной службе заявили о снижении объёма выявленного контрафакта более чем вдвое за год.