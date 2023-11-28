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РБК: МВД расследует подделку кроссовок разных брендов во Владимирской области

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Полиция начала расследование после обнаружения производства и складов контрафактных кроссовок разных брендов в Гусь-Хрустальном, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РБК: МВД расследует подделку кроссовок разных брендов во Владимирской области
  • Gettyimages.ru
  • © O_Lypa

Как утверждает издание, склады с продукцией, которая имеет «признаки контрафактности», нашли в октябре во Владимирской области.

Собеседник рассказал, что в деревне Вашутино в производственном цехе полицейские нашли подделанную обувь брендов New Balance, Puma, Adidas, Ecco и Nike, а также заготовки для производства обуви фирмы Reebok.

Официальных комментариев полиции не приводится.

В октябре в Федеральной таможенной службе заявили о снижении объёма выявленного контрафакта более чем вдвое за год.

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