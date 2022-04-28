Чеховский книжный фестиваль пройдёт в мае в Таганроге

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Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.

Об этом сообщает НСН.

Программа включает более 60 мероприятий для детей и взрослых, в том числе презентации книг и проектов, мастер-классы, лекции, концерты, выставки, ярмарки книжной и сувенирной продукции, творческие встречи.

Фестиваль приурочен к 135-летию рассказа «Каштанка» Антона Чехова, 100-летию издательства «Молодая гвардия» и 100-летию пионерского движения.

Организаторы — администрация и управление культуры Таганрога при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее писатель и публицист, ректор Литературного института, доктор филологических наук, профессор Алексей Варламов в беседе с «Известиями» представил биографию философа Василия Розанова «Имя Розанова».

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