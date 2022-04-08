В Минкультуры России назвали возможные сроки возвращения задержанных в Финляндии экспонатов

Еврокомиссия заявила, что участвовавшие в европейских выставках российские музейные экспонаты, задержанные на финской таможне, не попадают под санкции, они могут вернуться в Россию в ближайшие выходные. Об этом сообщила глава российского Минкультуры Ольга Любимова.

«Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают в санкционный перечень», — цитирует РИА Новости Любимову.

По её словам, решение ЕК даёт возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин.

Министр уточнила, что экспонаты вернутся в Россию в ближайшие выходные.

Ранее Минкультуры России рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов на финской границе. Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр там, были частью двух выставок в Италии.

В ведомстве отметили, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в Галерее Пьяцца Скала в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», проходившей в Музее современного искусства в Удине.

В МИД России заявили, что задержание российских ценностей на границе Финляндии является правовым беспределом, Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов.

Отмечается, что финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что рассчитывает на разрешение ситуации вокруг задержания финскими таможенными органами российских культурных ценностей и считает, что их следует вернуть в Россию.