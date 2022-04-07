Глава финского МИД высказался за возвращение в Россию задержанных музейных экспонатов

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто рассчитывает на разрешение ситуации вокруг задержания финскими таможенными органами российских культурных ценностей и считает, что их следует вернуть в Россию.

«Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не всё в ситуации было принято во внимание», — цитирует ТАСС Хаависто.

Он выразил надежду, что вопрос с возвращением экспонатов в Россию «благополучно решится».

«У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище. К ним нужно относиться с большим пиететом. Их нужно хранить при определённой влажности и температуре», — подчеркнул Хаависто.

Министр добавил, что все экспонаты «следует вернуть в те музеи, которым они принадлежат».

Ранее Минкультуры России рассказало о ситуации с таможенным досмотром экспонатов на финской границе. Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

В ведомстве уточняют, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в Галерее Пьяцца Скала в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности», проходившей в Музее современного искусства в Удине.

В МИД России заявили, что задержание российских ценностей на границе Финляндии является правовым беспределом, Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов.

Отмечается, что финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».