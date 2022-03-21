Театральный фестиваль «Мелиховская весна» состоится в Подмосковье в мае
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Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», где состоится фестиваль.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.
Зрители смогут увидеть постановки театров из Москвы, Подмосковья, Пермского края, Костромы, Липецка, других регионов, а также из Армении и с Кипра.
Наряду с этим «СвоёТВ» передаёт, что в Ставропольском крае местные театры подготовили специальные программы и мастер-классы к всероссийской акции «Ночь театров». Она состоится 27 марта.
В 2022 году акция приурочена ко Всемирному дню театра.
Ранее сообщалось, что 30-й фестиваль «Музыкальная весна» проходит в областной филармонии в Калининграде.