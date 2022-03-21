Театральный фестиваль «Мелиховская весна» состоится в Подмосковье в мае

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдёт в Московской области с 20 по 29 мая. В нём примут участие 15 творческих коллективов из России и других стран.

Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», где состоится фестиваль.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.

Зрители смогут увидеть постановки театров из Москвы, Подмосковья, Пермского края, Костромы, Липецка, других регионов, а также из Армении и с Кипра.

Наряду с этим «СвоёТВ» передаёт, что в Ставропольском крае местные театры подготовили специальные программы и мастер-классы к всероссийской акции «Ночь театров». Она состоится 27 марта.

В 2022 году акция приурочена ко Всемирному дню театра.

Ранее сообщалось, что 30-й фестиваль «Музыкальная весна» проходит в областной филармонии в Калининграде.