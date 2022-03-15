Юбилейный, 30-й, фестиваль «Музыкальная весна» открылся в областной филармонии в Калининграде.

«В Калининграде открылся юбилейный фестиваль «Музыкальная весна»: событие прошло в минувшие выходные в концертном зале областной филармонии», — сообщает «Янтарный край».

По данным издания, мероприятие началось с концерта «Музыкальной сборной России». В ходе выступления под аккомпанемент камерного оркестра музыканты исполнили произведения композиторов Моцарта, Меркаданте, Паганини.

Фестиваль «Музыкальная весна» продлится до 27 марта.

Ранее стало известно, что оркестр Большого театра исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича в Самаре.