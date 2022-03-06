Оркестр Большого театра исполнил Ленинградскую симфонию Шостаковича в Самаре

Оркестр Большого театра под руководством Тугана Сохиева исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича в Самаре.

Об этом сообщает kp.ru.

Концерт был приурочен к 80-летию Ленинградской симфонии. Впервые она прозвучала в Куйбышеве 5 марта 1942 года. Тогда её исполнил эвакуированный оркестр Большого театра.

«День исполнения Седьмой симфонии Шостаковича — святая дата для нас. Эта дата — в сердце каждого жителя нашего региона. Мы собрались здесь, как и десятилетия назад, чтобы вновь приобщиться к великой музыке, вновь почувствовать трагизм и героизм тех дней», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Со своей стороны, генеральный директор ГАБТ Владимир Урин отметил, что для театра это событие является чрезвычайно важным, передаёт volga.news.

«И когда мы получили предложение в день 80-летия Ленинградской симфонии, в тот же день, в тот же час исполнить в Самаре это великое произведение, мы мгновенно откликнулись на него», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Самарскому академическому театру оперы и балета присвоили имя Дмитрия Шостаковича, российского и советского композитора и пианиста.