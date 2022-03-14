В «Императорский маршрут» добавили ещё три музея Подмосковья

В «Императорский маршрут» добавили ещё три музея Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Туристический проект объединяет более 20 регионов. На территории Подмосковья расположено несколько объектов, связанных с династией Романовых. Теперь там создан целый музейный кластер, который находится в имении Ильинское-Усово.

В кластер входят Музей Российского общества Красного Креста, Музей школы и детства и Музей материнства и младенчества.

«Императорский маршрут» — один из главных наших проектов. В этом году в него включаем три новых музея. Они интересны и для образования, и для детского туризма. Сейчас как никогда очень важна наша история, гордость своей страной, поэтому в нынешнем году у нас этот маршрут в приоритете», — заявил Алексей Шимко, министр правительства Московской области по туризму.

«Императорский маршрут» реализуется при поддержке Минкультуры России совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Ранее председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы Линара Самединова в беседе с «Радио 1» высказалась о перспективах развития туристической отрасли в Подмосковье.