Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье превысила 488,5 млн рублей

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В Московской области рассказали о работе по борьбе с борщевиком.
Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье превысила 488,5 млн рублей
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минмособлимущества.

«Количество правообладателей, которых привлекли к административной ответственности за непроведение мер по борьбе с борщевиком с начала года, увеличилось до 4265, а общая сумма начисленных штрафов превысила 488,5 млн рублей», — заявила глава ведомства Наталья Адигамова.

Земельные инспекторы округов осмотрели более 11 тыс. участков, где высок риск обнаружения борщевика. В половине случаев сорняк действительно нашли.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье волонтёры будут помогать в борьбе с борщевиком.

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