Метеоролог Леус прокомментировал погоду в Петербурге

Короткая ссылка
Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус прокомментировал погоду в Санкт-Петербурге.
Метеоролог Леус прокомментировал погоду в Петербурге
  • РИА Новости

«На какое-то существенное потепление до конца августа надеяться не стоит. Погода будет больше напоминать осеннюю. Вторник, среда и четверг — это дневные температуры +14...+17 °С. Но так, как холодно сегодня, — ненадолго, ещё будут изменения», — цитирует эксперта kp.ru.

В пятницу — воскресенье температура составит +18...+21 °С. В воскресенье местами возможны грозы.

Также стало известно, что в Пермском крае во вторник, 24 августа, ожидается усиление ветра до 15—20 м/с, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Спасатели призвали проявлять осторожность во время непогоды.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что в Свердловской области усилилась вероятность образования смерчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить