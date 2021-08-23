Метеоролог Леус прокомментировал погоду в Петербурге

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус прокомментировал погоду в Санкт-Петербурге.

«На какое-то существенное потепление до конца августа надеяться не стоит. Погода будет больше напоминать осеннюю. Вторник, среда и четверг — это дневные температуры +14...+17 °С. Но так, как холодно сегодня, — ненадолго, ещё будут изменения», — цитирует эксперта kp.ru.

В пятницу — воскресенье температура составит +18...+21 °С. В воскресенье местами возможны грозы.

Также стало известно, что в Пермском крае во вторник, 24 августа, ожидается усиление ветра до 15—20 м/с, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Спасатели призвали проявлять осторожность во время непогоды.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что в Свердловской области усилилась вероятность образования смерчей.