Синоптик Шепоренко высказалась о вероятности образования смерчей в Свердловской области

Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что в Свердловской области усилилась вероятность образования смерчей.

Об этом сообщает URA.RU.

«Они и раньше были, есть и будут. Но поскольку общая температура в мире и стране повышается, то у нас их может стать больше», — сказала Шепоренко на пресс-конференции.

Как пояснила синоптик, из-за жары и атмосферного давления могут образовываться смерчи.

Чаще всего смерчи над Свердловской областью образуются небольшие и не всегда видимые.

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