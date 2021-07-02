Представитель МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
- РИА Новости
В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что динамики не наблюдается.
«Прогнозы врачи пока не делают, состояние такое же, стабильно тяжёлое», — сообщила Богушевская.
Максимова попала в больницу с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня.
Спустя несколько дней певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
27 июня официальный представитель певицы прокомментировала RT появившиеся слухи о том, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).