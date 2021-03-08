В Москве 8 марта ожидается кратковременный снег

Короткая ссылка
В Москве в понедельник, 8 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременный снег. Температура воздуха опустится до -5 °C.
В Москве 8 марта ожидается кратковременный снег
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный снег. Температура воздуха в столице — -3...-5 °C, в Подмосковье — -2...-7 °C», — сообщил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со вторника, 9 марта, в Москве ожидаются морозы до -21 °C.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить