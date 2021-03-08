В Москве 8 марта ожидается кратковременный снег

В Москве в понедельник, 8 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременный снег. Температура воздуха опустится до -5 °C.

Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный снег. Температура воздуха в столице — -3...-5 °C, в Подмосковье — -2...-7 °C», — сообщил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со вторника, 9 марта, в Москве ожидаются морозы до -21 °C.