Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в марте

Экстремально высокой температуры в марте в регионах европейской части России ожидать не стоит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Март может быть тёплым, если будут тёплые ветры и воздушные массы поступать, но он не может быть экстремально тёплым. При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнёт прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он уточнил, что температура в марте ожидается «около нормы».

По словам Вильфанда, детальный прогноз для всех регионов на март будет представлен в конце месяца.

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