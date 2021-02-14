Синоптик рассказал о погоде весной в Москве

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде весной в Москве.

Он заявил, что «такой холодильник, такое мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской возвышенности, это будет своеобразная камера холода, которая будет оказывать влияние на температурный фон».

«По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на 1—4 °С холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков. Причём с пролонгацией на начало апреля, может быть, даже на первую половину апреля. Наступление климатической весны обычно 27 марта, на мой взгляд, дата будет сдвинута вправо на неделю-две», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что морозная и солнечная погода придёт в Москву с понедельника, 15 февраля.