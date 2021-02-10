Художник Гинтовт оценил идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что снос монумента в 1991 году ознаменовал собой «катастрофу тысячелетия» — прекращение существования Советского Союза.
«И вот теперь буднично, повседневно вернуть обесчещенный памятник на прежнее место — мне кажется, два этих события не равновеликие, не равнозначные. Только поэтому скорее да, чем нет», — сказал Гинтовт, который вошёл в число авторов обращения о возвращении памятника.
По словам авторов письма, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы.
Как отметили литераторы, важно помнить, что необходимое национальное примирение невозможно трактовать как реванш одной из сторон.