Художник Гинтовт оценил идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

Художник, участник Международного евразийского движения Алексей Гинтовт прокомментировал идею вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что снос монумента в 1991 году ознаменовал собой «катастрофу тысячелетия» — прекращение существования Советского Союза.

«И вот теперь буднично, повседневно вернуть обесчещенный памятник на прежнее место — мне кажется, два этих события не равновеликие, не равнозначные. Только поэтому скорее да, чем нет», — сказал Гинтовт, который вошёл в число авторов обращения о возвращении памятника.

По словам авторов письма, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы.

Как отметили литераторы, важно помнить, что необходимое национальное примирение невозможно трактовать как реванш одной из сторон.