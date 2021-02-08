Ряд деятелей культуры призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

Ряд российских деятелей культуры подготовили обращение к правительству и мэрии Москвы с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Среди подписавшихся — Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Михаил Розанов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт, Анна Погонина.

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — говорится в обращении.

По словам авторов письма, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы.

Как отметили литераторы, важно помнить, что необходимое национальное примирение невозможно трактовать как реванш одной из сторон.

«Возвращение памятника Феликсу Дзержинскому работы Вучетича на исторически обусловленное место его установки, на Лубянскую площадь, никоим образом не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень, а напротив, если хотите, дополняет его», — считают авторы письма.

Они добавили, что это всего лишь разные грани истории страны.