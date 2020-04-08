Власти Москвы прокомментировали ситуацию с реставрационными работами

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В Мосгорнаследии прокомментировали ситуацию с реставрационными работами.
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с реставрационными работами
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Об этом сообщает kp.ru.

«К работам приступим сразу по окончании режима ограничений в городе», — заявили в ведомстве.

Так, заключительный этап реставрации приостановлен на Речном вокзале.

По словам главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, планируется, что все работы будут завершены в 2020 году.

В срок должны успеть отреставрировать и здание Малого театра на Серпуховской площади.

«Отдельное внимание уделят реставрации лепного декора. Воссоздание всех элементов будет выполнено на основе архивных фотографий и документов. Обновлённый памятник архитектуры горожане смогут увидеть в 2022 году», — сказал Емельянов.

В 2020 году должны начать реставрацию Дворцовых руин в «Царицыне».

В 2019 году интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме оценили ход реставрации на Мамаевом кургане.

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