Власти Москвы прокомментировали ситуацию с реставрационными работами
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Об этом сообщает kp.ru.
«К работам приступим сразу по окончании режима ограничений в городе», — заявили в ведомстве.
Так, заключительный этап реставрации приостановлен на Речном вокзале.
По словам главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, планируется, что все работы будут завершены в 2020 году.
В срок должны успеть отреставрировать и здание Малого театра на Серпуховской площади.
«Отдельное внимание уделят реставрации лепного декора. Воссоздание всех элементов будет выполнено на основе архивных фотографий и документов. Обновлённый памятник архитектуры горожане смогут увидеть в 2022 году», — сказал Емельянов.
В 2020 году должны начать реставрацию Дворцовых руин в «Царицыне».
В 2019 году интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме оценили ход реставрации на Мамаевом кургане.