В Госдуме оценили ход реставрации на Мамаевом кургане

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил ход реставрации на Мамаевом кургане в Волгоградской области, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Его сопровождал глава региона Андрей Бочаров.

Володин поддержал предложение губернатора о благоустройстве всей территории мемориала.

В настоящее время идут работы на восьмом ярусе в районе головы скульптуры «Родина-мать зовет!».

Как отметил спикер Госдумы, нужно сделать всё, чтобы успешно завершить реставрацию. По его словам, одновременно облагородить территорию в 169 га невозможно, но делать это необходимо.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина.