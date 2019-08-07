В Госдуме оценили ход реставрации на Мамаевом кургане

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил ход реставрации на Мамаевом кургане в Волгоградской области, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
В Госдуме оценили ход реставрации на Мамаевом кургане
  • РИА Новости

Его сопровождал глава региона Андрей Бочаров.

Володин поддержал предложение губернатора о благоустройстве всей территории мемориала.

В настоящее время идут работы на восьмом ярусе в районе головы скульптуры «Родина-мать зовет!».

Как отметил спикер Госдумы, нужно сделать всё, чтобы успешно завершить реставрацию. По его словам, одновременно облагородить территорию в 169 га невозможно, но делать это необходимо.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина.

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