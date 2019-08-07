В Госдуме оценили ход реставрации на Мамаевом кургане
- РИА Новости
Его сопровождал глава региона Андрей Бочаров.
Володин поддержал предложение губернатора о благоустройстве всей территории мемориала.
В настоящее время идут работы на восьмом ярусе в районе головы скульптуры «Родина-мать зовет!».
Как отметил спикер Госдумы, нужно сделать всё, чтобы успешно завершить реставрацию. По его словам, одновременно облагородить территорию в 169 га невозможно, но делать это необходимо.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина.