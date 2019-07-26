В Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина
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Здание в стиле конструктивизма создавалось по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса в 1928—1930 годах. Оно предназначалось для тех, кто трудился в Народном комиссариате финансов.
Реставрация началась в июле 2017 года. В настоящее время она завершена на 80%.
«Внутри полным ходом идут отделочные работы в квартирах, до конца года работы на этом памятнике будут полностью завершены. В ближайшее время начнут снимать строительные леса и благоустраивать территорию», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, в 2020 году дом Наркомфина станет участником программы Дней культурного наследия.
Ранее НСН сообщала, что в музее-усадьбе «Кусково» планируют отреставрировать 50 мраморных скульптур и бюстов, которые украшают парковую аллею.