В Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина

Короткая ссылка
В Москве рассказали подробности о ходе восстановления дома Наркомфина, сообщает «Утро.ру».
В Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина
  • ©mos.ru

Здание в стиле конструктивизма создавалось по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса в 1928—1930 годах. Оно предназначалось для тех, кто трудился в Народном комиссариате финансов.

Реставрация началась в июле 2017 года. В настоящее время она завершена на 80%.

«Внутри полным ходом идут отделочные работы в квартирах, до конца года работы на этом памятнике будут полностью завершены. В ближайшее время начнут снимать строительные леса и благоустраивать территорию», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в 2020 году дом Наркомфина станет участником программы Дней культурного наследия.

Ранее НСН сообщала, что в музее-усадьбе «Кусково» планируют отреставрировать 50 мраморных скульптур и бюстов, которые украшают парковую аллею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить