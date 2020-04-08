Организатор оценил вероятность проведения фестиваля Stereoleto в июле

Организатор международного музыкального фестиваля Stereoleto, генеральный директор компании «Светлая Музыка» Илья Бортнюк прокомментировал вероятность проведения фестиваля в июле на фоне пандемии коронавируса.

В беседе с порталом Newinform он отметил, что на данный момент нельзя сказать, возможна ли отмена Stereoleto.

«Это то же самое, что спросить сейчас у любого россиянина, собирается ли он выходить на работу в начале мая. На этот вопрос сейчас никто не ответит», — пояснил он.

Бортнюк также признался, что внимательно следит за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, и добавил, что на сегодняшний день организаторы продолжают работать и анонсировать новых участников.

Ранее, как сообщало Inforeactor, телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе прокомментировала сообщения об отмене Каннского кинофестиваля из-за ситуации с коронавирусом.