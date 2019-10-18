В Русском музее рассказали о реставрации картины «Святая Русь» Нестерова

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В Русском музее рассказали о реставрации картины «Святая Русь» Михаила Нестерова, сообщает kp.ru.
В Русском музее рассказали о реставрации картины «Святая Русь» Нестерова
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Работы проходили с 21 марта 2019 года. Полотно сохранилось в неудовлетворительном состоянии.

«Сейчас наши художники-реставраторы укрепили и отпрессовали грунт и красочные слои. Процесс разрушения удалось окончательно остановить. Для картины изготовили новый подрамник и заменили кромки из льняного холста», — заявили в пресс-службе музея.

Специалисты также убрали грязь и пожелтевший лак.

Увидеть картину можно с 18 октября по 4 ноября в Садовом вестибюле Михайловского дворца.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

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