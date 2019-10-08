Выставка молодых российских художников откроется 12 октября в Тольятти

Выставка молодых российских художников откроется 12 октября в Музее актуального реализма Тольятти, сообщает «Утро.ру».

Отмечается, что на ней будут представлены работы, созданные в рамках Всероссийского форума молодёжных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». Всего посетители смогут увидеть более 170 произведений — живопись, графику, скульптуру, инсталляции, арт-фото, цифровое искусство.

«Открытые нами художники в будущем будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе и на международной арене», — заявил президент Творческого союза художников России, заслуженный художник России Константин Худяков.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Калининградском областном музее изобразительных искусств.