Ширан спел на концерте в Москве в футболке сборной России по футболу
Как сообщает ТАСС, в завершении концерта Ширан надел красную футболку российской сборной по футболу и исполнил песни Shape Of You, а также I Don't Need You, You need me.
«Я родом из маленького британского города, моей мечтой было однажды выступить в Лондоне. После моя карьера заносила меня всё дальше и дальше, теперь я в России, и я счастлив», — сказал артист.
Ранее Ширан занял пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.
По данным журнала, в 2019 году артист заработал $110 млн.
В декабре Эд Ширана был признан самым успешным гастролирующим артистом 2018 года.