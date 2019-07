Ширан спел на концерте в Москве в футболке сборной России по футболу

Британский музыкант Эд Ширан во время своего первого концерта на стадионе «Открытие Арена» в Москве исполнил несколько композиций в футболке сборной России по футболу.

Как сообщает ТАСС, в завершении концерта Ширан надел красную футболку российской сборной по футболу и исполнил песни Shape Of You, а также I Don't Need You, You need me.

«Я родом из маленького британского города, моей мечтой было однажды выступить в Лондоне. После моя карьера заносила меня всё дальше и дальше, теперь я в России, и я счастлив», — сказал артист.

Ранее Ширан занял пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.

По данным журнала, в 2019 году артист заработал $110 млн.

В декабре Эд Ширана был признан самым успешным гастролирующим артистом 2018 года.