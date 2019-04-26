В Москве воссоздадут утраченные фрагменты росписи Спасо-Преображенского собора
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Проект реставрации согласовало Мосгорнаследие. Будут приведены в порядок сохранившиеся фрагменты художественной росписи и восстановлены утраченные.
Специалисты также раскроют оконные проёмы XVII века и северный вход в собор.
Как ожидается, работы будут проходить в 2020—2021 годах, передаёт портал мэра и правительства.
Основой для проекта реставрации стали результаты комплексного обследования храма.
Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.