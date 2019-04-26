В Москве воссоздадут утраченные фрагменты росписи Спасо-Преображенского собора

В Москве планируют восстановить утраченные фрагменты росписи Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Проект реставрации согласовало Мосгорнаследие. Будут приведены в порядок сохранившиеся фрагменты художественной росписи и восстановлены утраченные.

Специалисты также раскроют оконные проёмы XVII века и северный вход в собор.

Как ожидается, работы будут проходить в 2020—2021 годах, передаёт портал мэра и правительства.

Основой для проекта реставрации стали результаты комплексного обследования храма.

Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.