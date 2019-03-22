В Москве отреставрировали более 1,2 тысячи памятников архитектуры за восемь лет

За последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры. Об этом сообщает НСН.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в 2010 году количество памятников архитектуры, находящихся в плохом состоянии, составляло 39%, в 2018-м — лишь 6%.

Как сообщает официальный портал мэра Москвы, среди знаковых объектов, реставрацию которых завершили в прошлом году, — фонтан «Золотой колос», на ВДНХ, читальный зал №3 Российской государственной библиотеки, ансамбль паровозного депо на станции Подмосковная, здание Малого театра, особняк Кекушевой на Остоженке и многие другие.

Inforeactor отмечает, что программа по реставрации является самой масштабной в мире. За прошлый год было отреставрировано 228 памятников архитектуры.