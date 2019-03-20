Технический директор Ваенги прокомментировал сообщения о самочувствии певицы

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Технический директор исполнительницы Александр Дробыш в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о самочувствии певицы.
Технический директор Ваенги прокомментировал сообщения о самочувствии певицы
  • РИА Новости

«Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело: проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже. Я так понимаю, что это не сильно влияет на общее самочувствие, а больше на голос», — заявил он.

По его словам, опасности для жизни нет, просто необходимо время на восстановление.

11 марта актёр Дмитрий Назаров в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

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